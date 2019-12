Netflix: Rick y Morty se estrena con censura, pero no es culpa de la plataforma [VIDEO]

Netflix continúa renovando las temporadas de las series en su catálogo y esta vez le tocó el turno a Rick y Morty.

La producción estrenó la primera parte de la cuarta temporada en la plataforma de streaming. Sin embargo, no ha sido del agrado del público.

PUEDES VER Netflix: la última temporada de Rick y Morty llega este domingo al servicio

Esto se debe a que los cinco primeros episodios de la serie está censurados. Cada vez que alguno de los personajes dice una grosería, se escucha un pitido en su lugar.

Rick y Morty 4 - tráiler

Las críticas hacia Netflix no tardaron en llegar, ya que Rick y Morty es una producción animada para adultos y es contradictorio que esté censurado.

No obstante, pocos saben que esto no es culpa de Netflix, ya que la plataforma no ha manipulado los diálogos de Rick y Morty.

Rick y Morty, motivo de la censura

La serie animada se emite en Adult Swim y se sabe que tiene una calificación para adultos y se transmite en un horario de protección al menos (pasada la medianoche).

En resumen, la serie puede emitir violencia pero no escucharse groserías o ver desnudos. Por tal motivo el canal inserta los pitidos para acomodarse a los estándares.

Es así que Adult Swim le da los capítulos censurados a Netflix, si algún fanático desea ver Rick y Morty sin censura tendrán que adquirir las versiones en DVD y Blu-Ray.