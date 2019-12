Tras cuatro memorables temporadas, la aplaudida Mr. Robot, protagonizada por Rami Malek, ha llegado a su fin con un capítulo muy extraño, incluso para los estándares del show.

Al contrario de la mayoría de series que se van desgastando con el paso de los años, la última temporada del show ha sido la mejor hasta la fecha, según los fans y la crítica especializada.

Si aún no lo has visto, te recomendamos no seguir leyendo la nota, ya que contiene SPOILERS. De lo contrario, adelante.

En este episodio (4x13) finalmente respondió la pregunta de la penúltima entrega: “¿Quién eres?”. Como se recuerda, Elliot Alderson llegó a Coney Island, luego de despertar en un lote abandonado tras una explosión en la planta del municipio de Washington, que ya no está allí. Así, muchas verdades salen a la luz para sorpresa del propio protagonista y sus seguidores.

Al igual que el personaje de Christian Slater, el Elliot que hemos conocido todo este tiempo resultó ser otra personalidad del verdadero personaje: un vigilante encapuchado que lucha contra los poderes por un futuro mejor. Una revelación que ha dado mucho que hablar.

Pese a que el cierre de la serie estaba prevista en una quinta temporada, el creador Sam Esmail, decidió que el final está aquí en la cuarta temporada.

“Nadie en el equipo creativo […] quería despedirse, pero, en última instancia, respetamos demasiado el viaje de Elliot como para superar su inevitable final”, declaró.

dos mr robot

Asimismo, señaló que el polémico desenlace estuvo en construcción desde el primer día y agradeció a todos los fanáticos por acompañarlo en estos tres años.

Mr. Robot se estrenó el 24 de junio del 2015. Desde su primer episodio, la ficción buscó diferenciarse del resto de thrillers, poniendo sobre la mesa las mejores teorías conspirativas.

Tras su debut, la serie rápidamente se posicionó como una obra de culto ganando un fandom fiel. Cuatro años después es hora que los seguidores finalmente se despidan del show.

Cabe recalcar que la serie se llevó el Globo de Oro a mejor drama en 2015, y Rami Malek obtuvo el Emmy a mejor actor en 2017.