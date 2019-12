Mayella Lloclla: su mundo es el cine

Mayella Lloclla cierra un año auspicioso, cinematográficamente hablando. La talentosa actriz ahora espera la llegada del 2020 para el estreno de cuatro largometrajes, donde podrá mostrar lo versátil que puede ser.

“¡Estoy feliz! Hice mucho cine, que es algo que amo. Amelia (Francisco Lombardi), La pampa (Dorian Fernández), Rómulo y Julita (Daniel Martín Rodriguez) y Un mundo para Julius (Rossana Díaz Costa). Cada rodaje ha sido una experiencia inolvidable”, dice tras anunciar su regreso a las telenovelas con ‘Hermanas’, donde vuelve a trabajar con Michelle Alexander, después de una década.

Harás un desnudo en Amelia. ¿Cómo te llevas con ese tema?

¿Si haré un desnudo? (Ríe)...Tienen que ver la película. Yo no descarto un desnudo, pero tampoco me voy a mostrar sino es necesario, sino vale la pena. Por ejemplo, en Dos besos (Lombardi) sí lo vi necesario, además esa escena era como un cuadro, una pintura.

¿Llegaste a Un mundo para Julius tomando el personaje que dejó Magaly Solier? ¿Fue así?

Hubo un precasting donde estaba Magaly y tres meses antes del rodaje me llamaron para un casting, yo no sabía para qué película era. Me dijeron ‘es un casting grande, están pasando muchas actrices’. A las tres semanas me aceptaron y me enteré que era para Julius. Creo que por temas personales de Magaly, la producción no pudo seguir contando con ella, pero para mí ha sido un reto gigante. No imaginé cuánta gente le tenía amor a esa novela. Se estrenará justo cuando cumpla los 50 años de su publicación.

¿Qué buscas en un guion?

Que me atrape, sea el género que sea. Cada vez más hay nuevos directores con mucho ímpetu, también bastante cine regional que he visto crecer a pasos agigantados. Ya podemos salir y postular a las plataformas digitales. Me tiene que atrapar el guion, pero también el equipo de trabajo porque puede ser un buen texto, pero si el equipo es muy flojo, todo decae.

Claves

‘Dos hermanas’. Se empezará a grabar en marzo, para América Televisión. Allí, Mayella actuará con Melissa Paredes. Interpretarán a dos hermanas separadas por una tragedia familiar.