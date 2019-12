The Woman in the Window: Amy Adams está irreconocible en el primer tráiler [VIDEO]

Amy Adams será la protagonista del nuevo filme dirigido por Joe Wright (Darkest Hour): “The woman in the window”. En esta oportunidad, la actriz demostrará la razón de sus múltiples nominaciones al Óscar. ¿Podrá su última actuación conseguirle la preciada estatuilla?

La nueva película en la que participa es un thriller cargado de misterio y el terror psicológico más humano, en torno a la agorafobia, una fobia a los espacios abiertos.

¿De qué trata?

La Dra. Anna Fox pasa sus días encerrada en su casa de Nueva York, bebiendo vino mientras ve viejas películas y espía a sus vecinos. Un día, mientras mira por la ventana, presencia un asesinato enfrente de su casa, en el hogar de los Russell, una familia a la que todo el barrio considera ejemplar.

Sin embargo, todos pondrán en duda sus declaraciones. De este modo, su vida da un giro de 180 grados y será llevada al límite en su intento por descubrir la misteriosa desaparición de su vecina.

El póster oficial lanzado por 20th Century Fox

La novela fue escrita por el autor seudónimo AJ Finny y rápidamente se convirtió en la novela más vendida del 2018. Por esto, los lectores no pueden esperar a ver en pantalla la vertiginosa historia.

Cabe resaltar que en la anticipada cinta también participará Gary Oldman, Julianne Moore, Wyatt Russell y Anthony Mackie. Su fecha de estreno es el próximo 14 de mayo del 2020.