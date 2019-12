“The Batman”: Robert Pattinson bromea que será actor de cine para adultos si su personaje no funciona

La próxima cinta del Hombre Murciélago dirigida por Matt Reeves, The Batman, trae nuevas noticias. Recientemente Robert Pattinson, quien tiene el rol protagónico, bromeó en una entrevista con The Guardian acerca de lo que haría si interpretar a Batman no funciona. “Haré Porno. Pero porno de arte”, respondió.

El actor ya empezó los ensayos de la próxima película de DC Films. Durante la entrevista, Pattinson reveló que está cansado de las preguntas del nuevo film y que sólo quiere continuar con el rodaje.

“The Batman es un logro. Siento una conexión con ello, no sé por qué. Realmente lo quería”, menciona Pattinson. Y añade que el rol tiene un ‘poder’ no identificable el cual hace que todo el mundo se sienta atraído por éste.

“Ya recuerdo lo que es hablar de una película en la que hay una expectativa. Cada vez que dices algo, la gente dice: ¡Bah! ¡Idiota!", comenta para luego añadir lo que él responde a las personas: “¡Cómo, amigo, ni siquiera he comenzado todavía!”.

Cuando el entrevistador le señala que el papel tiene mucha expectativa, Pattinson dijo le responde:

“Pero no hay un crítico más duro conmigo mismo que yo mismo, así que no necesito preocuparme por nadie más.”

¿Y qué hará si todos sus peores escenarios se desarrollan? ¿Si nunca consigue la vibra de Batman? Piensa por un minuto, luego echa la cabeza hacia atrás y da una gran risa. “Porno. Pero porno de arte”, refirió irónicamente sobre una posible entrada a la industria del cine para adultos.

Dato

Robert Pattinson comenzó su carrera actoral interpretando a Cedric Diggory en Harry Potter y el cáliz de fuego (2005) y luego alcanzó un reconocimiento mundial por interpretar a Edward Cullen en las adaptaciones cinematográficas de las novelas de La Saga Crepúsculo (2008-2012) de Stephenie Meyer.