La saga intergalática creada por George Lucas está plagada de momentos inolvidables. Si bien muchos de estos están acompañados de fantásticas secuencias de acción, otras han brillado solo con las lineas de los personajes.

De esta manera, la siguiente lista hace un recorrido a las películas principales de Star Wars, incluyendo los spin-offs y las última trilogía. Alerta de SPOILERS.

palpatine luke

“Tu exceso de confianza es tu debilidad” - Return of the Jedi

La épica conclusión a la trilogía original de George Lucas se logró posicionar en el top con el quinto lugar. La escena está protagonizada por el intercambio de palabras entre Luke Skywalker y Palpatine, las cuales expusieron las diferencias filosóficas entre un Jedi y un Sith.

Los espectadores pudimos ver cómo Palpatine intentó llevar a Luke al lado oscuro así como a su padre, pero sus esfuerzos serían en vano ante el joven Jedi seguro de si mismo.

anakin palpatine

“¿Podía salvar a una persona de la muerte?” - Revenge of the Sith

Pese a que las precuelas no fueron del agrado de todos. Los fans no pueden negar los importantes sucesos que se desarollaron en el Episodio III, la cual se enfocó en la caída de la República y el auge de Darth Vader.

Así, la escena relata cómo Palpatine tienta a un Anakin Skywalker consternado por la vida de su amada Padme. Como todos los fanáticos saben, el miedo es el camino hacia el lado oscuro. Un destino al que el Jedi terminó sucumbiendo.

obi wan

“¡Tú eras mi hermano, Anakin! Yo te quería" – Revenge of the Sith

Esas fueron las poderosas palabras de Obi-Wan Kenobi tras un impresionante enfrentamiento contra un Anakin Skywalker totalmente inmerso en el lado oscuro, en el final de la trilogía.

Sin duda, uno de los momentos más emotivos de la saga, debido a la conocida amistad entre ambos personajes y su trágico desenlace.

han solo sw

“Lo sé” - The Empire Strikes Back

Poco antes que Han Solo terminara congelado en carbonita a manos de Darth Vader, el querido antihéroe se despedía de sus compañeros en el oscuro desenlace de Episodio V.

Chewbacca no fue el único afligido por la partida de su compañero. La princesa Leia no pudo contener más sus emociones. Ella termina besándose con Han Solo y le confiesa que lo ama. En respuesta, el carismático piloto le dice que lo sabe.

sw padre

“No, yo soy tu padre” - The Empire Strikes Back

No solo es la línea más emblemática del cine, sino también uno de los giros de guión más grandes y celebradas alrededor del mundo. En la escena se ve a Darth Vader contra un malherido Luke Skywalker, quien le reclama por haber matado a su padre.

El poderoso Sith niega la acusación y revela que en realidad él es su padre. Tanto Luke como los espectadores no podían creer lo dicho por Darth Vader.

Mención honorífica merece el discurso de Kylo Ren a Rey en The Last Jedi y “Este es el camino” de The Mandalorian.