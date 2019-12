J.J. Abrams se despide de Star Wars con “The rise of Skywalker”

“Star Wars: the rise of Skywalker” culmina la última historia de la franquicia cinematográfica. Así, muchos fans se despiden de sus personajes favoritos y le dan la bienvenida a otros. Pero, entre todos, hay un nombre crucial que se retirará.

Se trata nada menos que el director J.J. Abrams, quien declara haber terminado definitivamente con el universo Star Wars. Asimismo, reveló su experiencia como director de la nueva trilogía.

“El equipo y el elenco fueron increíbles, así que me siento afortunado de haber vuelto. Pero también me siento triste de no trabajar con ellos nuevamente”, afirmó para la revista Variety.

Para el cineasta, regresar a la franquicia con “The rise of Skywalker” fue una oportunidad para introducir ideas que no pudo incorporar en “El despertar de la Fuerza”, el filme que se suponía que nunca dirigiría.

“Mientras realizábamos el Episodio VII, siempre supe que habían ciertos aspectos de la cinta que debían terminar de desarrollarse al final de la trilogía, como cierre de las nueve películas”, explicó.

J.J. Abrams y Rian Johson, un conflicto creativo. Créditos: difusión

En cuanto a su relevo como director de la saga en “Star Wars: the last Jedi” por Rian Johnson, confesó que sintió celos , pero supo lidiar con la situación eventualmente.

“Es gracioso. Creo que necesito estar más presente en el momento, porque la verdad es que todo terminará en un instante”, fueron las últimas palabras de J.J. Abrams para quien fue un privilegio trabajar en el universo que George Lucas creó.

China y Star Wars nunca tuvieron la mejor relación

En Estados Unidos, el filme tuvo un éxito de taquilla moderado, consiguiendo 40 millones de dólares. De esta manera, se sitúa por debajo de los dos episodios anteriores, Star Wars: el despertar de la fuerza y Star Wars: los últimos jedi, las cuales obtuvieron 57 millones y 45 millones respectivamente.

Al contrario, en China solo obtuvo 1.6 millones de dólares en su debut.