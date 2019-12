Netflix es conocida por su amplio catálogo de ofertas para los cinéfilos. No hay género que no hayan tocado ni ideas que no hayan realizado en la pantalla chica.

Lo cierto es que mientras mayor recepción tengan sus productos originales, cada vez dependerán menos de licencias u otras compañías. Sin duda, una ventaja diferenciadora que le será muy útil para lidiar con Disney Plus y HBO Max.

Netflix produjo un total de 371 nuevos programas en el 2019. Es decir, un promedio de más de 1 nueva serie o película original por día al año.

Según dio a conocer Variety, la cifra supone un aumento de 250 programas realizados en relación a los producidos durante el 2018.

Netflix ya tiene la mente puesta en el próximo año.

De esta manera, ha superado ampliamente la cantidad de shows producidos por la industria de la televisión durante el 2015. Un total de 292.

No es para menos, puesto que los fanáticos han alabado las últimas series de Netflix del último año. Las más exitosas son Lucifer, Stranger Things, La casa de papel y El cuento de la criada.

Netflix: series y películas más vistas

En la lista, le siguen Orange is the new black, Sex education, Élite, You y Las escalofriantes aventuras de Sabrina. La plataforma espera que su último lanzamiento “The Witcher” atraiga a todos los seguidores de los libros originales así como de los videojuegos.

La producción detrás de Netflix ha sorprendido a sus suscriptores, quienes no dejan de encontrar nuevo material, siempre renovándose. La innegable es que la fórmula está dando sus frutos y puede que sea su mejor arma ante el inminente posicionamiento de su competencia: Disney Plus, HBO Max e, incluso, Peacock.