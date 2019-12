Mamapara, cortometraje peruano ha sido seleccionado al Festival Clermont-Ferrand

Mamapara es un corto documental realizado por Alberto Flores Vilca, un joven cineasta puneño que viene trabajando de manera austera y concienzuda para otorgarnos su mayor obra hasta el momento. Madre lluvia, en su traducción al castellano, es una historia dulcemente nostálgica narrada integralmente en quechua.

La buena noticia para el cine peruano es que el trabajo de Flores viene siendo reconocido a nivel internacional, y esta vez, ha sido seleccionado en el Festival Clermont-Ferrand. Este es un gran logro para nuestro cine nacional debido a que estamos hablando de uno de los eventos más importantes del mundo para este género.

Mamapara relata la historia de Honorata Vilca Mamani y Sargento, su perrito y compañero de andares. También habla sobre la lluvia y la vida, la cual se supone dulce, pero que resulta tan ácida como las precipitaciones de nuestra generación.

Flores nos cuenta que existieron problemas para financiar su proyecto, sin embargo, a través de un esfuerzo colectivo e independiente, lograron llevarlo a cabo. “Toda la realización del documental duró aproximadamente un año y medio. (...) Los temas económicos son frecuentes, aún perduran, pero creo que en este caso el tema económico a favorecido, más que perjudicado al proyecto”, comentó.

Por otro lado, el realizador nos confiesa que no se esperaba lograr la hazaña de llegar al Festival Clermont-Ferrand. "Me agarró de sorpresa. En este trabajo yo me abría al mundo y le decía al mundo “Señoras y señores, esto somos y esta es mi mamá”. Eso es lo que yo he intentado, es un acto sincero de no tener vergüenza de mis orígenes, del mismo quechua, ese ha sido el fin de este corto”.

Hasta el momento, Alberto Flores Vilca no ha tenido mucha suerte postulando a la DAFO. Las puertas en el Perú aún le son esquivas, sin embargo su próximo proyecto ya ha sido seleccionado en el Berlinale Talents, una rigurosa plataforma alemana que apoya proyectos de cineastas jóvenes de todo mundo.