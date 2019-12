Las mejores actuaciones del 2019, según la crítica

Antes de las nominaciones de la Academia, la crítica internacional hizo un listado de las mejores actuaciones del 2019. Algunas, sobresalientes (como Anthony Hopkins y Jonathan Pryce en The Two Popes), quedaron fuera del ranking porque fue un año de “presentaciones estelares”, incluso, con el renacimiento de estrellas: Brad Pitt y Jennifer López, por ejemplo.

Aclamada por la crítica, Historia de un matrimonio (actualmente en Netflix) ofreció dos de las mejores interpretaciones con Adam Driver y Scarlett Johansson. “Como la pareja en el centro de la obra maestra de Noah Baumbach, las estrellas dieron los giros más profundos, vivos y en sintonía de sus carreras. Muchas actuaciones rompen tu corazón; estos dos hacen eso, luego lo reconstruyen nuevamente”, sostiene The Hollywood Reporter. Sobre Joaquin Phoenix en la taquillera Joker, señalan: “Traza un arco trenzado de alguien patéticamente privado de sus derechos a loco mesiánico, inspirando a la violencia de vigilantes a través de una inquietante verdadera Gotham City”.

Phoenix está fijo en la categoría que parece ser la más reñida para el 2020: Mejor actor. Tras la exclusión de Robert de Niro (El irlandés) de los Globo de Oro, el Óscar podría definirse entre la estrella de Joker, Adam Driver y Antonio Banderas, quien tiene a parte de la crítica de su lado por la cinta Dolor y gloria. The Guardian coincide en que es la mejor actuación de su vida. “Da el desempeño de su carrera”.

De la mano de Quentin Tarantino, Brad Pitt se acerca a su primer Óscar como actor por Érase una vez en Hollywood. “Desde el segundo que aparece, Pitt tiene al público de su lado, y se queda con esta confianza en sí mismo, tímido, locamente atractivo solitario de una manera que demuestra el poder de una estrella a su máxima tensión”. Similar es el caso de Jennifer López por Las estafadoras del Wall Street, quien tendría su primera nominación. Más acostumbrada a ser vapuleada por la crítica, esta vez llegaría a la alfombra roja como nominada a Mejor actriz.

Pero la crítica señala que la favorita es Renée Zellweger por Judy (estreno tentativo 6 de febrero). “Una inmersión total. Creíblemente haciendo su propio canto y recreando celosamente las representaciones escénicas icónicas de Judy Garland durante su trágico declive”. Otros creen que el Óscar sería para Johansson.

Y uno de los estrenos más esperados es El escándalo (o Bombshell, desde el 16 de enero) con las transformaciones de Charlize Theron, Nicole Kidman y Margot Robbie en las empleadas de Fox News. “Theron clava por completo una crónica absorbente y bien elaborada de las acusaciones de acoso sexual que obligaron al CEO fundador, Roger Ailes, a renunciar”, dice Washington Post.

El elenco de Little Women

La cinta que podría entrar en las nominaciones como sorpresa sería Little Women junto con su elenco. La nueva adaptación de Mujercitas dirigida por la treintañera nominada al Óscar como cineasta, Greta Gerwig, reunió tras el éxito de Lady Bird a Meryl Streep, Emma Watson, Saoirse Ronan, Timothée Chalamet y Laura Dern. “Es una joya absoluta. Un clásico instantáneo de cinco estrellas que le encantaría volver a ver, en cualquier compañía. Es la definición de un elevador de espíritu festivo: divertido, vivaz y conmovedor, y tan inteligente”, agrega The Guardian.

Tras el desaire de los Globos de Oro al no nominar a la directora, parte de la prensa espera que la Academia la nomine y –por lo menos– a Chalamet y a Ronan. Los Angeles Times les pide a los votantes dejar el machismo de lado. “El mayor obstáculo para el éxito de su temporada hasta ahora no ha sido su calidad. Son los hombres los que no pueden molestarse en ver una película titulada Little Women”.