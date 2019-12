Cazafantasmas: Eddie Murphy revela por qué no aceptó el protagónico en la década de los 80

Pocos saben que Eddie Murphy iba a ser uno de los Cazafantasmas, película que se estrenó en 1984. Es así que el comediante habló con Jimmy Fallon al respecto.

Lo poco que se sabe es que la película fue escrita con Eddie Murphy en mente, pero existe una gran razón por la cual no pudo protagonizar la película.

De hecho, ese no es el proyecto que más lamenta de las películas que se ha perdido. Esa revelación es asombrosa se recuerda lo exitosa que resultó ser la película de Cazafantasmas. Pero, en la época de Beverly Hills Cop, Murphy era una de las estrellas más reconocidas en el mundo.

“Sí, pero hice policía de Beverly Hills”, comenzó Murphy. “No fue que lo rechazara porque no estaba disponible porque estaba haciendo esta otra película. La única película que rechacé que se convirtió en un gran éxito fue ‘Quién engañó a Roger Rabbit’. Yo iba a ser Bob Hoskins. Y yo dije: '¿Qué? ¿Animación y gente? Eso me suena como una mierda de toro. Ahora, cada vez que lo veo, me siento como un idiota”.

Pocos se imaginan al actor cazando fantasmas en Nueva York, aunque si la nueva película tiene éxito y se decide hacer una secuela, es posible que quizá Murphy pueda participar. Aunque eso depende del director y el estudio encargado de la cinta.