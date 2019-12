Hace un mes se estrenó la Doctor Sueño, la secuela de la clásica “El resplandor”. Si bien no contó con una amplia recepción del público y la crítica, la aprobación del escritor Stephen King bastó para que el director anunciara la versión extendida de la película.

De acuerdo al cineasta Mike Flanagan, este nuevo lanzamiento del filme protagonizado por Ewan McGregor tendrá una versión más literaria, a fin de convencer a los fans más exigentes de la novela original.

“Estoy realmente emocionado de que se me haya permitido crear este corte, del cual nunca hubo intención de lanzar en cines”, explicó el Flanagan respecto a la nueva edición que incluye material inédito.

Tras esto, agregó que siempre supieron que dicho corte era demasiado largo para el cine, pero nunca perdió la esperanza de que algún día podría ver la luz del día.

Mike Flanagan se considera un fan más de la obra de Stephen King

Entre todo el nuevo material, el director confesó que muchas escenas se centrarán en Danny Torrance como niño en el terrorífico Hotel Overlook, mientras que otras mostrarán a la joven Abra aprendiendo a usar su poder, “el resplandor”.

De otro lado, fue claro en no querer dar más adelantos, pues no quiere estropear la experiencia para los seguidores de la novela de Stephen King a quienes promete no decepcionar.

Por el momento, se conoce que la versión extendida de Doctor Sueño llegará a plataformas digitales el próximo 21 de enero del 2020. En cambio, los formatos físicos, Blu-ray y 4KUHD, serán lanzados el 4 de febrero.