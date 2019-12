El Detective Marciano aún no ha aparecido en la pantalla grande, pero este grave descuido puede corregirse pronto, ya que aparentemente, Warner Bros está planeando una película protagonizada por el alienígena cambia formas.

Según informa la página web We Got This Covered, WB está en la búsqueda de un actor afroamericano para interpretar a J’onn J’onzz en la película que será parte del DCEU.

Por supuesto, el hecho que Martian Manhunter sea interpretado por un actor no caucásico no es una gran sorpresa, ya que se ha hecho una norma que J’onzz sea retratado como afroamericano en su forma humana.

Durante mucho tiempo, los fanáticos teorizaron que el General Swanwick, quien apareció en Man of Steel y Batman V Superman era el personaje disfrazado.

Finalmente, Zack Snyder confirmó recientemente que esto era cierto en versión de la Liga de la Justicia, lo que se suma a la larga lista de razones por las cuales la gente está desesperada por que Warner Bros la estrene.

Sin embargo, dado que los esfuerzos de Snyder por estrenar su versión de Justice League han sido descartados, es poco probable que Lennix sea el próximo detective Marciano que WB necesita.