Puede que Game of Thrones haya terminado, pero su legado se mantiene vigente y no tardó en hacer eco sobre la nueva serie de Netflix: The Witcher, protagonizada por Henry Cavill.

Tras su lanzamiento, la serie ha dado mucho que hablar, pero tampoco se ha salvado de las comparaciones con el show de HBO, debido a los elementos mágicos, enfrentamientos épicos y criaturas. Todo enmarcado en una fantasía medieval.

Por esto, la showrunner Lauren Schmidt ha decidido dar fin a la polémica.

“Es muy fácil clasificar The Witcher como ‘la Game of Thrones’ de Netflix, pero es mi trabajo hacer que el público aprenda a apreciar esta serie por lo que es”, aseveró Schmidt.

Al respecto, “no se trata tanto de explicarlo sino verlo”, enfatizó la creadora, conocida por su trabajo en “El ala oeste de la Casa Blanca” y “Daredevil”.

"Creemos que, cuando se trata de fantasía, los espectadores no quieren que se lo den todo hecho desde el primer episodio”, es la forma de pensar de Schmidt, decidida a no subestimar a los espectadores.

Elenco The Witcher

Con el objetivo de involucrar al público a la serie, reveló que quieren empezar con los personajes, Geralt de Rivia, Yennefer y Ciri, para que los espectadores los entiendan realmente.

“Una vez que hayamos conseguido esto, empezaremos a adentrarnos en el mundo” creado por el escritor de la obra original Andrzej Sapkowski, sentenció.

The Witcher pelea

Si bien Geralt será el personaje principal, Lauren Schmidt aseguró que las mostrará antes de conocer al Brujo para conocer su desarrollo y no quedar en un segundo plano de la historia.

Una decisión creativa que se diferencia notoriamente de los libros, donde los lectores conocieron a dichos personajes femeninos a través de su relación con el protagonista.