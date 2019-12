El episodio final de las aventuras de la Guerra de las Galaxias ha llegado a su final. Ya se encuentra en los cines Star Wars: The Rise of Skywalker, cinta que acaba con el universo creado por George Lucas en 1977.

Y como se trata del capítulo final, es más que seguro que habrán muchas muertes. Entre personajes secundarios y principales. En esta oportunidad, te haremos un recuento de todos los que fallecieron en el Episodio IX.

Si es que aún no ves The Rise of Skywalker, te recomendamos no seguir leyendo esta nota, pues contiene SPOILERS. De lo contrario, adelante.

BOOLIO

Al principio de la cinta, vemos que la Resistencia recibe un aviso de un colaborador llamado Boolio, quien les pide que ganen la guerra. El alienígena es capturado y decapitado por la Primera Orden.

C-3PO

Si bien no es una muerte física, es algo teórico. Los protagonistas llevan al droide hacia Babu Frink para que le reseteen la memoria y pueda leer el lenguaje sith. Sin embargo, R2-D2 logra devolverle la memoria pues tenía una copia de seguridad.

LEIA ORGANA

La muerte del personaje de Carrie Fisher golpeó a todos los fans. La generala concentra todas sus energías en utilizar la Fuerza y devolver a su hijo, Ben Solo, al lado del bien. Una triste despedida.

GENERAL HUX

Durante los dos primeros episodios, Hux demostró ser un aliado de la Primera Orden, sin embargo, terminó siendo un aliado para la Resistencia. Tras dejar escapar a Finn, Poe y Chewbacca, es asesinado por el General Pryde.

SNAP WEXLEY

Es uno de los pilotos que participan en la última batalla espacial.

LOS CABALLEROS DE REN

El siniestro grupo y seguidores de Kylo Ren, mueren a manos de su antiguo líder, cuando este llega a Exogol convertido como Ben Solo.

PALPATINE

Renació gracias a la ingeniería genética mezclada con poderes Sith, vuelve a morir tras su enfrentamiento con Rey, quien invierte los rayos del propio villano en su contra.

REY

En este enfrentamiento con Palpatine, Rey también muere. Aunque momentáneamente, pues gracias a los nuevos poderes de la fuerza que le dio J.J. Abrams, logra sobrevivir.

KYLO REN

Ben Solo tiene dos muertes en esta cinta. Una es cuando Rey atraviesa su abdomen y luego es curado por ella misma. La segunda, es cuando se enfrenta al Emperador Palpatine, para devolverle la vida a Rey con su último aliento de la Fuerza.

GENERAL PRYDE

Es el segundo al mando de la Primera Orden. Muere en el puente de mando de su Destructor durante la batalla final con la Resistencia.