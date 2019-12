El épico desenlace a la saga intergaláctica a cargo de J.J. Abrams ya se encuentra en cines. La película ha despertado la división en el fandom, así apreciaciones mixtas en la crítica especializada. En cuanto a las ganancias, la Fuerza no ha sido fuerte en China, donde registró la recaudación más baja de la última trilogía.

Según reveló The Hollywood Reporter, Star Wars: The rise of Skywalker solo obtuvo 1.6 millones de dólares en su debut. Según el portal de cine prevé, la cinta alcanzaría un ingreso total de 17.8 millones de dólares en el primer fin de semana de estreno. ¿Por qué sucede esto?

Cabe aclarar que China es uno de los mayores mercados de películas y el segundo con más impacto económico después de Estados Unidos. No obstante, relación con Star Wars nunca fue tan cercana. De hecho, la trilogía original de George Lucas nunca se llegó a estrenar en 1977, dificultando que el público sienta esa llamada a la nostalgia por la franquicia.

De esta manera, el Episodio IX se sitúa en el cuarto lugar de la cartelera china: Ip Man 4: The Finale, protagonizada por Donnie Yen, el thriller Sheep Without A Shepherd y Only Cloud Knows.

Star Wars 9

Al contrario, en Estados Unidos, el filme ha conseguido una mejor recepción en taquilla al conseguir 40 millones de dólares. Sin embargo, continúa situada por debajo de los dos episodios anteriores, Star Wars: el despertar de la fuerza y Star Wars: los últimos jedi, las cuales obtuvieron 57 millones y 45 millones respectivamente.

Pese al irregular ingreso, los creadores esperan que la película alcance la cifra de los 200 millones a lo largo de su primer fin de semana.