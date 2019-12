Star Wars: Lando Calrissian protagonizaría serie en Disney Plus

El regreso de Billy Dee Williams como Lando Calrissian en “Star Wars 9: the rise of Skywalker” no será la última vez que veamos al querido personaje de la trilogía original, así lo dio a conocer We Got This Covered.

Pero eso no es todo, sino que compartiría el protagonismo con Jannah, uno de los nuevos personajes que se incorporaron a la franquicia intergaláctica con “The rise of Skywalker”.

Según el medio especializado WGTC, el estudio tendría planeado contar también con la versión joven del personaje, interpretado por Donald Glover.

El informe del portal detalla que usarían al joven Lando a través de flashbacks con el objetivo de explorar a profundidad sobre el pasado del célebre héroe de la Rebelión.

Los años no pasan en vano para el héroe de la Resistencia

Tras la elección de la pareja protagonista, muchos fanáticos refuerzan más la teoría que Jannah sea la hija de Lando.

Como se recuerda, la actriz que interpreta a Jannah, Naomi Ackie, no desmintió la posibilidad en una entrevista a principios de años.

Lando volvió para quedarse

“Lando es un hombre muy carismático, así que él podría haber tenido hijos por todo el universo, es todo lo que diré”, se limitó a declarar ante los medios.

Por el momento, se desconoce el título oficial de la serie y mucho menos la fecha estimada de estreno. Mientras tanto, los fanáticos se encuentran pendientes del destino de The Mandalorian y el desenlace del Episodio IX.

Sin embargo, falta poco para que Disney anuncie nuevos shows que expandan el universo de Star Wars a través de su plataforma de streaming Disney Plus.