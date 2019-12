De todos los géneros que existe en el mundo del séptimo arte, existe uno que puede ayudarte a mejorar la salud, incluso la relación de parejas. Y no, no es broma.

Según las últimas investigaciones científicas, ver películas de terror ayudaría a que las personas mejoren ciertos aspectos en su vida, tanto física como mentalmente, incluso podrían mejorar sus relaciones con sus parejas.

¿En qué nos puede beneficiar ver películas de terror? A continuación te mostraremos los puntos que, según el portal ScreenRant, estos mejorarían:

- BAJAR DE PESO

Si eres de las personas que prepara su snacks antes de ver una cinta y al mismo tiempo tienes miedo de ‘engordar’, entonces no te preocupes. De acuerdo con los estudios, si miras una película de este género por 90 minutos, estarías quemando un promedio de 113 calorías.

Al sentir miedo, tu cuerpo experimenta una sensación de ejercicio ligero. ¡Es momento de practicarlo!

- CANSANCIO Y AGOTAMIENTO

Si es que sientes cansancio, sin embargo, quieres mantenerte activo, ya sabes qué ver. Estos filmen luchan contra esto, llegando a estimular a las personas para que sigan adelante.

- ANSIEDAD

La cinta de terror aumenta tu adrenalina, haciendo también que el organismo libere dopamina, serotonina y glutamato, los cuales ayudan a disminuir la ansiedad y mejorar el estado de ánimo.

- FORTALECE TU AUTOIMAGEN

Según el libro “Scream: Chilling Adventures in the Science of Fear” de la psicóloga Margee Kerr, cuando una persona termina de ver una película de terror, fortalece su autoimagen y la sensación de logro.

- RELACIONES DE PAREJA

Al estar viendo una de estas películas, la pareja liberará oxitocina y otras hormonas, dándoles una sensación de fuerza y unión hacia el otro. Así mismo, al finalizar la cinta, su relación se hará más fuerte y feliz, pues habrán liberado todo el estrés de manera conjunta.