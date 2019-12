Netflix: cuarta temporada de Rick y Morty llegará a la plataforma

El catálogo de Netflix continúa renovámdose, por tal motivo se hizo un anuncio que logró emocionar a los seguidores de Rick y Morty.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el servicio de streaming indicó que contará con la cuarta temporada de Rick y Morty. Este hecho fue muy comentado en las redes sociales por miles de fanáticos.

La noticia ha tomado por sorpresa a los miles de fanáticos de la serie animada, ya que se creía que los nuevos capítulos no llegarían a la plataforma por transmitirse en HBO.

La cuarta temporada de Rick y Morty estará en Netflix.

Rick y Morty temporada 4: ¿Cuándo se estrenará en Netflix?

A pesar que la fecha no ha sido confirmada, se cree que la cuarta temporada de Rick y Morty llegue a Netflix cuando esta concluya, así que es probable que sea en mediados de 2020.

Tráiler de Rick y Morty 4

Lista de episodios Rick y Morty temporada 4

Capítulo 1: Edge of Tomorty: Rick Die Rickpeat - 10 de noviembre de 2019

Capítulo 2: The Old Man and the Seat - 17 de noviembre de 2019

Capítulo 3: One Crew over the Crewcoo’s Morty - 24 de noviembre de 2019

Capítulo 4: Claw and Hoarder: Special Ricktim’s Morty - 1 de diciembre de 2019

Capítulo 5: Rattlestar Ricklactica - 8 de diciembre de 2019