En la pasada San Diego Comic Con 2019, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, presentó lo que era la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel. Entre películas y series, hubo una que llamó la atención de los fans: Loki.

La serie regresaría con Tom Hiddleston como protagonista principal y continuaría los sucesos de Avengers: Endgame, donde el Dios del Engaño agarró el Tesseracto (Gema del Espacio) para huir. Desde entonces, más de uno se hacía la pregunta, ¿a dónde fue Loki?

La serie Loki se estrenará en la plataforma de Disney+ y formarpa parte de la Fase 4 del UCM, incluso se dice que estaría conectada con otras, como por ejemplo WandaVision y la secuela Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Sin embargo, poco o nada se sabe sobre lo que tratará esta entrega. Hasta ahora que tenemos un pequeño vistazo. El actor Tom Hiddleston compartió una imagen en su cuenta de Instagram, donde se le puede ver reunido con su equipo de trabajo.

Loki

“Equipo Loki. ¡La preparación ha comenzado oficialmente! Nos vemos en año nuevo”, expuso el actor en sus redes sociales. Según lo escrito por Hiddleston, ya dieron inicios a las lecturas de guión y toda lo que conlleva grabar la serie que se estrenará en Disney+.

La sinopsis previa de Loki indica que “Loki seguirá al Dios Nórdico a medida que aparezca a lo largo de la historia de la humanidad como improbable influencia en eventos históricos”.

¿Cuándo se estrenará Loki?

Según las palabras del presidente Kevin Feige, la serie de Tom Hiddleston llegará en primavera de 2021 y se estrenará en Disney+