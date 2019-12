Black Widow será la próxima película de Marvel Studios en estrenarse. Además, es la primera producción de la Fase Cuatro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Sin embargo, lo curioso es que se estrenará después que Natasha Romanoff fue asesinada de manera bastante trágica en Avengers: Endgame.

PUEDES VER Kill Bill: Quentin Tarantino quería a Bruce Willis en el papel de Bill

Con Black Widow como precuela, las preguntas de los fanáticos aún giran en torno a en qué momento de la línea temporal del UCM se ubicará.

Black Widow - Tráiler

Afortunadamente, Kevin Feige ahora ha arrojado un poco más de luz sobre las cosas, confirmando que se establece después de Capitán América: Civil War.

“Hace aproximadamente cuatro años, mientras trabajábamos en Infinity War y Endgame al mismo tiempo, sabíamos que queríamos llevar su historia a la conclusión de la manera más heroica posible en Endgame, pero también que queríamos explorar un parte de su vida que no habíamos visto antes”, dijo Feige al portal IGN.

“Se nos ocurrió que habíamos visto sus aventuras en las películas de los Vengadores, pero sucedieron muchas cosas entre esas películas que nunca vimos, no escuchamos, no aprendimos. Y [con] eso, queríamos hacer una película con Scarlett Johansson porque ella es Natasha Romanoff y no hacer una historia con una Viuda Negra más joven para toda la película", finalizó el presidente de Marvel Studios.