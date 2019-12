Titanic: se revela qué actor iba a interpretar el personaje de Leonardo DiCraprio

Hace algún tiempo, Kate Winslet, recordada por su personaje como Rose en Titanic, dio una entrevista en el programa “The Late Show” en donde reveló un dato que no se conocía de la cinta que llegó a ganar 11 premios Oscar.

La actriz aseguró que audicionó con otro famoso actor de Hollywood antes que Leonardo DiCaprio se convirtiera en el arriesgado y enamorado Jack Dawson.

“Hice una audición con Matthew McConaughey. ¿No es extraño? ¡Nunca había dicho esto en público! Aducioné con él y fue fantástico”, contó la actriz en el mencionado programa de televisión.

Después de ello, el propio McConaughey corroboró la información en el podcast ‘Awards Chatter’ que, después de ‘A Time to Kill’ (1996) estuvo muy demandado y fue considerado para el protagónico de la producción de James Cameron.

“Fui e hice el casting para eso. Lo quería. Hice la prueba con Kate Winslet. Tuve una buena prueba. Me marché bastante seguro de que me lo habían dado. No lo conseguí. Nunca me lo ofrecieron”, explicó.

De esta manera, el actor de ‘Interstellar’ y ‘Dallas Buyers Club’ pudo haber sido el protagonista de la cinta y, de seguro, otro destino podría haber tenido DiCaprio en la pantalla grande.