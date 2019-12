The Witcher: recrea icónica escena de la bañera con Henry Cavill [FOTO]

Ya se estrenó The Witcher con el protagonismo de Henry Cavill dándole vida a Geralt de Rivia, un cazador de monstruos que viajará por un mundo turbulento donde se dará cuenta que, en muchas ocasiones, los humanos son peores que las bestias.

Y aunque los episodios han generado comentarios divididos, lo que más ha dado que hablar fue la icónica escena de la bañera, la cual salió en el videojuego “The Witcher 3: Wild Hunt”, y que fue muy comentada porque muchos fanáticos le hicieron memes.

THE WITCHER - TRÁILER

Netflix no pudo dejar esa escena de lado, y el showrunner de la ficción explicó el motivo por el cual puso esa escena. “Regresamos constantemente al material original para la serie”, explicó Hissrich en una entrevista con GamesRadar.

“Es divertido hacer un guiño visual a los seguidores, decir, ‘los vemos también, sabemos que estan aquí’. Y queríamos que estuvieran contentos con lo que estábamos haciendo también”, terminó. Por otro lado, Cavill también se pronunció al respecto.

The Witcher

“Yo soy el meme. Que la gente sea feliz es lo que realmente me importa. Sí, será increíble ver el meme por todas partes. Si las personas están disfrutando con mi Geralt, si hice mi trabajo bien e interpreté un Geralt fiel, entonces seré feliz. Si eso significa que genera memes”.

The Witcher de Netflix lanzó su primera temporada con ocho episodios, pero la serie fue renovada con una segunda entrega, la cual no tiene todavía fecha de estreno, pero se estima que será a mediados del siguiente año. Además, la producción planea rodar al menos siete temporadas, que serán basadas totalmente en las novelas de Andrzej Sapkowski y no en los videojuegos.