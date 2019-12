The New Mutants: Charlie Heaton confirma que la película se estrenará en 2020

¿Es 2020 el año en que Los Nuevos Mutantes de Fox finalmente ven la luz del día? Los fanáticos ciertamente esperan que así sea, ya que han estado esperando dos años para ver qué hay para la película de terror adolescente.

La película se ha retrasado varias veces por la compra de Fox por parte de Disney, dejando a algunos creer que está destinada a nunca ser estrenada.

Otros han sugerido que debutará directamente en un servicio de streaming.

The New Mutants - Tráiler

Sin embargo, según una de los actores de la película, parece que la fecha de lanzamiento actual de New Mutants en 2020, se mantendrá.

Charlie Heaton, uno de los protagonistas de The New Mutants mejor conocido por su trabajo en Stranger Things, apareció recientemente en la convención de fanáticos independiente For the Love of Sci-Fi (a través de X-Men Films), y se le preguntó sobre su experiencia con X-Men, es así que confirmó que la película llegaría en 2020.

“No lo sé”, bromeó Heaton cuando se le preguntó sobre la fecha de lanzamiento de New Mutants. “No, saldrá el próximo año, pero lo filmamos hace casi dos años. Es la [fecha de lanzamiento] que se ha movido bastante tiempo”.

“Si no lo sabes, The New Mutants es como un spin-off de X-Men”, continuó Heaton. “Era un cómic; Bill Sienkiewicz lo hizo y fue un cómic de X-Men. Es básicamente como un grupo separado de mutantes. Filmamos esto hace un tiempo y fue retrasado porque Fox se ha fusionado con Disney”.

Afortunadamente, parece que The New Mutants finalmente está en camino a los cines. Siempre puede haber otro inconveniente, pero ya está confirmado por el reconocido actor.