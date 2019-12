El día de ayer se estrenó en Estados Unidos y el resto del mundo, Star Wars: The Rise of Skywalker. El episodio 9 le puso un punto final a una historia de más de 40 años, que empezó con George Lucas.

Pese a que El ascenso de Skywalker cerraba una larga saga, su estreno no ha conseguido romper un récord de recaudación durante sus primeras funciones en Estados Unidos. Sin embargo, pudo sobrepasar a una cinta de Marvel, Avengers: Infinity War.

La revista Variety informó que The Rise of Skywalker recaudó un total de 40 millones de dólares en las funciones de preestreno que se realizaron este último jueves en Estados Unidos.

Si bien el episodio 9 no pudo llegar a lo recaudado por Avengers: Endgame (60 millones de dólares) y The Force Awakens (57 millones de dólares), se ubicó en el quinto puesto de los mejores preestrenos durante un día jueves.

La cinta de J.J. Abrams superó a Avengers: Infinity War, la cual recaudó en 2018 un total de 39 millones de dólares, quedando detrás de Endgame, The Force Akawens, The Last Jedi (45 millones de dólares) y Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2 (44 millones de dólares).

Pese a que no le fue tan bien en Estados Unidos, la revista Variety informó que en el resto del mundo, Star Wars: The Rise of Skywalker obtuvo un total de 59.1 millones de dólares. Por otro lado, en China, solo aportó 3,6 millones de dólares.