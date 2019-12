Star Wars: The Rise of Skywalker: ¡SPOILERS! Estos son los créditos iniciales del Episodio 9

Si hay algo que caracteriza a Star Wars son los créditos al inicio. Desde 1977 hasta la actualidad, antes de empezar la cinta, se devela una cortina inicial explicando lo que sucederá en el episodio.

En Star Wars: The Rise of Skywalker, no solo te preparan para lo que verán a continuación, sino también borró los aportes que trataron de plasmar en el Episodio VIII: The Last Jedi.

La siguiente nota contiene SPOILERS. Si es que no has visto El Ascenso de Skywalker, entonces te recomendamos no seguir leyendo, de lo contrario, adelante.

Lo que verás a continuación será la cortina de créditos que aparece apenas empieza el Episodio 9.

EPISODIO 9: EL ASCENSO DE SKYWALKER

¡Los muertos hablan! La galaxia ha escuchado una misteriosa transmisión, una amenaza de VENGANZA en la siniestra voz del EMPERADOR PALPATINE.

La GENERALA LEIA ORGANA envía a agentes secretos para reunir inteligencia, mientras REY, la última esperanza de los Jedi, entrena por la balla contra la diabólica PRIMERA ORDEN.

Mientras tanto, el Supremo Líder KYLO REN avanza en búsqueda del emperador fantasma, determinado a destruir cualquier amenaza a su poder.

Imágenes referenciales de los créditos de inicio. Foto: Lucasfilm

Como se pueden leer en los créditos iniciales, la aparición del Emperador Palpatine sucede desde el principio, esto tendría sentido pues en los tráilers se puede escuchar su voz.

El episodio final de Star Wars ya se encuentra disponible en todos los cines a nivel nacional. Se partícipe de la última aventura de Rey y compañía en The Rise of Skywalker.