Los primeros cinco episodios de la cuarta temporada de la serie Rick y Morty llegarán a Netflix este domingo 22 de diciembre, según lo dio a conocer Netflix Latinoamérica.

Después de dos años de espera, la serie volvió con su cuarta temporada el 10 de noviembre a través del canal Adult Swim. El quinto episodio lo transmitieron cinco días después.

Los fanáticos de la serie esperan que los cinco episodios restantes de esta temporada se emitan el siguiente año. Por el momento, los episodios que se podrán ver en la plataforma de Netflix son:

Edge of Tomorty: Rick Die Rickpeat,

The Old Man and the Seat,

One Crew Over the Crewcoo’s Morty,

Claw and Hoarder: Special Ricktim’s Morty y

Rattlestar Ricklactica.

Como se recuerda, la cuarta temporada se emite después de un periodo de, aproximadamente, dos años. Esta situación causó incertidumbre en los seguidores de la serie. Sin embargo, todo parece indicar que los viajes espaciales de Rick y Morty no acabarán tan pronto.

De acuerdo con el portal de cnet.com, los creadores de la popular serie, Dan Harmon y Justin Roiland, recibieron en mayo del 2018 una petición de Adult Swim de 70 capítulos más. A razón de 10 episodios por temporada, Rick y Morty tendrán aún un largo periodo de aventuras.

La causa de la lenta emisión de capítulos sería la exigencia con la que sus creadores trabajan, pues los guiones son reescritos varias veces. Esto se hace con la finalidad de elaborar la historia más sorprendente que se puede construir.