Ha pasado poco desde el épico final de Game of Thrones, la serie exclusiva de HBO, pero Netflix promete a sus fans ocupar el vació que dejó el show con The Witcher.

Para nadie es sorpresa los paralelismos entre ambas obras, puesto que comparten comparten elementos mágicos, enfrentamientos, conflicto político detrás, criaturas fantásticas, mitología enmarcada y violencia explicita. Las dosis de sexo y misterio tampoco estarán ausentes.

Por si eso no bastara, el protagonista Geralt de Rivia, protagonizado por Henry Cavill, ha sido comparado por los fanáticos con Jon Snow, conocido como el bastardo de Ned Stark, miembro de la Guardia nocturna o el legítimo heredero al Trono de Hierro.

De otro lado, las dos mujeres coprotagonistas de la serie, Ciri (Freya Allan) y Yennefer (Anya Chalotra) han sido como las equivalentes de Daenerys Targaryen y Arya Stark.

The Witcher

Otro pequeño detalle que ambas series comparten es el logo de la serie, el cual recuerda bastante al símbolo del lobo de la casa Stark por la imagen y colores.

Asimismo, la crítica especializada le ha otorgado opiniones mixtas. Entre sus elogios, resaltan las coreografía de lucha, los efectos y la producción detrás. Sin embargo, las comparaciones con Game of Thrones no se hicieron esperar.

The Witcher pelea

“Las escenas de lucha en The Witcher hacen que las de Game of Thrones parezcan las de dos borrachos peleando afuera de un bar”, sentenció Whispers of Oxenfurt: A Witcher Podcast.

Por su parte, los fanáticos han dado su veredicto a través de las redes sociales. “Va a ser la Game of Thrones de Netflix”, catalogaron los innumerables comentaristas. Solo la recepción de la audiencia determinará el futuro de la serie, la cual podría tener hasta 20 temporadas, adelantaron los creadores.