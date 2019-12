¡El episodio final ya está entre nosotros! “Star Wars: The Rise of Skywalker” ya se encuentra disponible en todas las salas a nivel nacional y el debate en las redes sociales no ha hecho más que empezar.

Uno de esos puntos de discusión es el porcentaje que ha conseguido el Episodio IX en la famosa plataforma de Rotten Tomatoes. A pesar de ser el último capítulo de la saga creada por George Lucas hace más de 40 años, la cinta de J.J. Abrams apenas llega al 60%.

El portal de críticas presentó su primera valoración de “Star Wars: The Rise of Skywalker”. A continuación podrás ver el video de la plataforma de críticas.

Según Rotten Tomatoes, el Episodio IX cuenta con 225 críticas -hasta el momento de la redacción de esta nota- y un porcentaje de aprobación del 58%. Es decir, no llega al peso mínimo exigido por el portal para recibir un “tomate fresco”.

Star Wars

Las reseñas que se pueden leer en la página, revelan que: “Star Wars: The Rise of Skywalker sufre de una frustrante falta de imaginación, pero concluye esta querida saga con una devoción centrada en los fanáticos”.

En primera instancia, “El Ascenso de Skywalker” debutó con un 56% y ahora se encuentra con un 58%, con el pasar de los días este porcentaje podría subir. Sin embargo, esto la ubica como la cinta de la nueva trilogía con peor valoración en Rotten Tomatoes:

- “Star Wars: The Force Awakens” obtuvo un 93% (423 reseñas)

- “Star Wars: The Last Jedi” obtuvo un 91% (455 reseñas).