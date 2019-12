La saga de Star Wars llega a su fin. De esta manera, nos despedimos de viejos rostros e, incluso, nuevos. Si bien algunas historias continuarán en películas propias o series a través de Disney Plus, otros cerrarán ciclos.

Así, te enseñamos datos que no te puedes perder antes de ver “The rise of Skywalker”.

Quién es Luke Skywalker

Es uno de los jedis más importantes de la franquicia y conocido como “el elegido” que devolvió la paz y el equilibrio a la Fuerza y, por consiguiente, al universo. Es hermano de la princesa Leia, con quien luchó codo a codo contra el temible Darth Vader y el Emperador en los Episodios IV, V y VI.

Entre sus alumnos se encuentra el hijo de su hermana, Ben Solo, quien luego se convertiría en Kylo Ren. Su último acto fue volverse uno con la Fuerza y advertir que él no sería el último jedi.

Star Wars IX

El regreso de Lando

Después de 36 años del estreno de “El retorno del Jedi”, Lando Calrissian está de regreso. De esta manera, Billy Dee Williams es el actor de la trilogía original que tardó más tiempo en encarnar a su famoso personaje.

Como se recuerda, el personaje tuvo una versión joven para “Han Solo: una historia de Star Wars”, interpretado por Donald Glover. No obstante, no convenció al público ni la crítica.

Lando Star Wars

Palpatine, la mente maestra detrás

El Emperador volverá de la muerte tras los eventos de “Star Wars VI: el retorno del Jedi”, así adelantaron los avances de la última entrega. Si bien aún no se conocen detalles de cómo esto fue posible, la Fuerza está lejos de haberse librado de su amenaza.

Cabe recalcar que el regreso de Palpatine no es algo exclusivo de “The rise of Skywalker”. En los cómics Dark Empire, el Emperador regresaba como clon. No obstante, esta historia que pretendía expandir el universo de Star Wars no es canon en la historia fundada por George Lucas.

palpatine SW

Rey, la elegida para equilibrar el universo

Mucho se ha rumoreado de Rey como la elegida de la profecía de los jedi. Es conocido que Luke Skywalker es el portador de este título, pero también se creía esto de Anakin Skywalker en la trilogía original. Por tanto, no es descabellado pensar que utilizarían este giro nuevamente.

Además, cabe recordar las últimas líneas de la profecía: “Vendrá un Elegido, nacido de ningún padre, y a través de él se restaurará el equilibrio final en la Fuerza”. Cuando Rey le suplica a la Fuerza que le enseñe quienes son sus verdaderos padres, la visión que recibe no es otra que de ella misma multiplicada. Una razón más que refuerza la teoría.

Star Wars

La despedida de Carrie Fisher

Tras el lamentable fallecimiento de la actriz, el destino de la princesa Leia, ha quedado en el aire. Los fans esperan que este último capítulo marcará la despedida del personaje. Para esto, los creativos detrás del filme, emplearán metraje rodado para “El despertar de la Fuerza” que nunca fue utilizado.

«No había forma de contar la historia sin Leia, así que tomamos escenas que no usamos y escribimos otras nuevas que sucedían en torno a Carrie. Tuvimos que grabar la otra parte con la misma iluminación y coreografía de cámaras», explicó el director.

El personaje interpretado por Carrie Fisher tiene guardadas más sorpresas en el final de la nueva trilogía.

El tema de la princesa Leia

“Princess Leia’s Theme”, es el nombre de la pieza musical compuesta por John Williams dedicada al personaje de la fallecida Carrie Fisher. Apareció por primera vez en “Una Nueva Esperanza” cuando Leia fue capturada por Darth Vader.

Desde entonces, la melodía ha sido utilizada de forma recurrente cada que vez que la princesa aparece en escena. Puede que en “The rise of Skywalker” la escuchemos por última vez.

Carrie fisher sw

El linaje Starkiller

La familia Skywalker originalmente iba a ser Starkiller, relevó el creador y el mismo Mark Hamill. De acuerdo a George Lucas, sonaba demasiado agresivo. Algo difícil de contradecir, puesto que la traducción de Starkiller es “Asesino de estrellas” a diferencia de Skywalker que significa “Caminante de los cielos”.

No obstante, el apellido Starkiller se sigue usando en el universo de Star Wars para otros personajes que no aparecen en las películas, al menos hasta ahora.

starkiller sw

Kylo Ren es el líder supremo

En la última entrega, Kylo Ren terminó con la vida de Snoke tomando su lugar como el líder supremo de la Primera Orden. Por esto, podemos afirmar el largo camino por delante para el joven sith en “The rise of Skywalker”.

Por su parte, el actor Adam Driver asegura que su personaje no tendrá redención, pues no lo requiere. De esta manera, las posibilidades del destino de Kylo Ren se acortan. Solo queda esperar por ver su desenlace.

Kylo Ren

La influencia Kurosawa

Uno de los elementos más representativos de la franquicia son los enfrentamientos con los sables de luz. La fascinación de George Lucas por las escenas de acción de Akira Kurosawa no es desconocido por los fanáticos quienes corroboran cuánto bebe Star Wars de la filmografía del director japonés.

Algunas de las películas más citadas como inspiración de Lucas son “La fortaleza escondida” y “Yojimbo”. Por esto, esperamos que la última cinta de la franquicia dislumbre y brille por sus secuencias de acción

Darth Vader Kurosawa

El mejor orden para ver las películas

A fin de evitar algún spoiler dentro de las películas, el orden de estreno de las cintas no es una recomendación para cualquiera que se acerca por primera vez a la saga intergaláctica. A continuación, el orden adecuado.

Comienza viendo los episodios IV y V. Explican lo que es la Fuerza, vemos a Han Solo en plenitud, y terminamos con la impactante revelación de Darth Vader.

SW orden

Luego, se prosigue con las precuelas, los Episodios I, II y III. Estas funcionan como un flasback, conocemos a fondo la mítica imagen de Darth Vader y el pasado de la República. Tras esto, visiona el Episodio VI.

Sin embargo, la historia continuaría con la trilogía de J.J. Abrams, los episodios VI, VIII y IX. Punto y aparte son los spin-offs Han Solo y Rogue One que deben disfrutarse cuando ya se conoce el resto de la trama.