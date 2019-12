A solo un día del estreno de la última película de la saga de Star Wars: El ascenso de Skywalker, cientos de fanáticos esperan emocionados sobre el desenlace de la trama del episodio IX y cuál será el destino de los personajes.

La novena cinta del universo Star Wars dejará muchas emociones encontradas y un final digno a sus precuelas, según comentó su director J. J. Abrams que continúa la historia de su creador George Lucas. Si aún no conoces mucho quiénes serán los personajes decisivos en esta saga, te traemos todo sobre The Rise of Skywalker.

Personajes de la trilogía y El ascenso de Skywalker

Luke Skywalker - Mark Hamill

Asesinado en “El último Jedi”. Se convirtió en el ‘Jedi’ más grande de la galaxia. Siempre dispuesto a ayudar a la Resistencia hasta dar su vida por todos.

Luke Skywalker

Rey - Daisy Ridley

La protagonista de la trilogía de J. J. Abrams es interpretada por la actriz Daisy Ridley. La famosa Rey aún no conoce quiénes son sus padres y los orígenes de su poder. Según palabras de la intérprete, su personaje aún trata de ahondar más sobre su pasado.

Leia Organa - Carrie Fisher

La famosa generala Leia continúa como parte de la trilogía de Star Wars. Este personaje es interpretado por Carrie Fisher. Su papel en El ascenso de Skywalker será vital para conocer cómo salvará a su hijo Kylo.

Leia Organa

Han Solo - Harrison Ford

Siempre unido con la Alianza Rebelde y reapareció en “El despertar de la Fuerza”, donde murió a manos de su hijo Ben Solo.

Kylo Ren - Adam Driver

Cada vez más cerca del lado oscuro. El actor Adam Driver da vida al personaje de Kylo Ren o más conocido como Ben Solo. En anteriores películas asesinó a su padre y casi repite la misma escena en la secuela “Los últimos Jedi”.

Kylo Ren - Adam Driver

Aún quedan dudas por resolver. Desde un tránsito espiritual e intelectual hasta convertirse en el antagonista de la saga, ¿cuál será su destino final en “El ascenso de Skywalker”?

Finn - John Boyega

Uno de los personajes introducidos en el comienzo de la saga y que se vuelve inseparable a Rey. Considerado uno de los líderes de la Resistencia junto a Poe Dameron. ¿Cuál es el futuro del personaje interpretado por John Boyega?

John Boyega

Poe Dameron - Oscar Isaac

El otro compañero de Rey y Finn. Siempre uno de los más carismáticos de la saga y líder indiscutible en los rebeldes. No obstante, siempre tiende a caer en algunos desórdenes en contra de Leia.

Emperador Palpatine - Ian McDiarmid

En su inesperado regreso a Star Wars. En esta última cinta de la saga del episodio IX vuelve interpretado por el actor Ian McDiarmid, donde se conocerá cómo resucitó el controvertido personaje de la historia original de George Lucas.

Emperador Palpatine

R2D2

El infaltable robot sigue siendo de vital importancia para la saga. ¿Cuál será su papel en este nuevo episodio?

Chewbaca - Joonas Suotamo

Este personaje fue interpretado por el fallecido actor Peter Mayhew. Debido a esto, en el último film, el encargado de dar vida a Chewbacca es Joonas Suotamo. Siempre compañero de aventuras de Rey, Finn y Poe.

Chewbacca

C-3PO - Anthony Daniels

En la despedida del actor Anthony Daniels, C3-PO pasará a la historia por ser un personaje dispuesto a todo. Si bien en las últimas películas no ha sido tan relevante, en “El ascenso de Skywalker” tomará un papel importante para el desarrollo de la trama.

BB-8 y D-O

El otro droide importante de Star Wars es BB-8. En esta nueva saga encontrará un nuevo amigo D-O. Aún no se sabe cómo será su relación y que aportará a la trama.

BB-8 y D-O

Lando Calrissian - Billy Dee Williams

De regreso a casa. En una nueva entrega, el actor Billy Dee Williams será importante para el episodio IX. Si bien al inicio traicionó a Han Solo, liuego cambiaría hasta volverse general.

Avance de Star Wars: El ascenso de Skywalker

Con la composición ‘Duel of Fates’ inicia el tráiler de la última película de la saga y el desenlace de los Skywalker. En el nuevo avance se aprecia a Rey y Kylo Ren en su batalla final. Este nuevo avance muestra que se hará un homenaje completo a todo el universo de Star Wars.