Cristo gay: actor del cortometraje responde a las críticas homofóbicas del público

Era de esperarse que los miembros de la iglesia católica se sintieran ofendidos al ver a Jesucristo retratado como un ser humano que cayó en la tentación de probar los placeres carnales con una persona de su mismo sexo, tal y como lo hizo el especial de Navidad de Netflix, The First Temptation of Christ.

En la producción de casi 50 minutos vemos a Jesucristo en lo que parece ser una relación homosexual con un hombre con el que pasó 40 días en el desierto, la relación no es completamente explícita pero se sugiere de manera muy obvia. Esta creación es obra de Porta dos Fundos, canal de YouTube que se dedica a crear contenido cómico. Esto ha ocasionado el repudio de millones de latinoamericanos que le exigen a Netflix retire de su catálogo el cortometraje.

Fábio Porchat, co-fundador del canal y actor que interpreta a Orlando, el “amigo” qué Jesús le presenta a su familia en su cumpleaños, habló recientemente con Variety sobre el tema y señaló que en ningún momento de su película se incita a la violencia o a no creer en Dios, además remarcó que la plataforma de streaming les ha dado todo su apoyo para expresarse libremente. En su opinión, los que deberían estar ofendidos son los miembros de la comunidad LGBTQ.

“Jugamos a insinuar que Jesús tiene un nuevo amigo, y probablemente este nuevo amigo es gay, pero se han estado divirtiendo y pasando un muy buen tiempo en el desierto durante 40 días. Si alguien debería estar enojado con nosotros, debería ser la comunidad gay porque un personaje gay resulta ser el Diablo. ¡Pero la comunidad gay nos ama!” declaró el realizador.

El actor manifiesta que una gran cantidad de latinoamericanos no se quejan de que Jesús sea retratado como alguien malo y que se droga, pero sí de que se insinúe que es gay, porque la sociedad es muy homofóbica, especialmente la comunidad cristiana.