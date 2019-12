Cuando Frozen se estrenó en el 2013 ya contaba con las voces de Kristen Bell, Idina Menzel, Jonathan Groff y Josh Gad. Sin embargo, y a diferenciade sus compañeros, esto no representó ningún tema en solitario para Groof, actor que interpreta la voz la Kristoff en la cinta de Disney.

Pero en esta nueva entrega, los productores decidieron darle al reconocido actor, un tema significativo para que deje huella en los seguidores.

En Frozen 2 , Jonathan Groff cantó una balada rock titulada ‘Lost in the Woods’. “Me dijeron que iban a tratar de escribirme una canción para la segunda película, y no podía imaginar cómo iban a hacerlo. Y luego, parte de lo que inspiró esa canción que obtuve en la segunda película es esta peculiaridad de personalidad extraña que Kristoff tiene donde expresa sus emociones y subconsciente a través de esa voz extraña para su reno mascota, Sven, al igual que muchos de nosotros que tenemos mascotas. Luego, en la segunda película, ese capricho termina convirtiéndose en un atasco de rock suave de los 80, y es una especie de forma en que Kristoff expresa su profundidad, profundos sentimientos emocionales que tiene por Anna”, dijo en una entrevista con EW.

Pero ante la propuesta, lo invadió un gran temor. Él confesó que le preocupaba que cortaran su tema musical, sobre todo porque considera importante mostrar el lado sensible de un protagonista masculino de Disney.

“Me encanta que Kristoff sea un protagonista masculino de Disney con un lado sensible. Y eso es lo que esta canción expresa en realidad, como sus sentimientos más profundos. Y a menudo, en entretenimiento, vemos a un hombre que se va de aventura y a una chica que se queda en casa cantando sobre sus sentimientos. Y aquí, como suele hacer ‘Frozen’, lo han invertido. Anna es quien emprende una aventura épica y Kristoff se queda y canta sobre sus sentimientos y sobre su amor hacia ella. Y después, cuando se une a la acción hacia el final del filme, no está ahí para tomar el control y acaparar la atención. Está ahí para apoyarla. La rescata de ser aplastada por un gigante y lo primero que dice es: ‘Estoy aquí para ti, ¿qué necesitas?’”, explicó Jonathan Groff.