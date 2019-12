Teen Titans: sexta temporada podría regresar a la televisión

Teen Titans fue una de las series animadas que más han pedido que regrese, tras su repentina cancelación hace 14 años, muchos fans quedaron decepcionados por no ver más a sus personajes favoritos en la televisión.

Y aunque la nueva versión estrenada en 2013, “Teen Titans GO!”, tuvo un buen recibimiento entre los espectadores, no todos lograron aceptarla completamente ya que exponían que el proyecto era muy diferente al original y se dedicaba más a la comedia.

Sin embargo, una nueva esperanza ha surgido con la posible producción de la sexta temporada de Teen Titans, esto debido a que muchos fans no han dejado de solicitar que continúen con el programa y ahora último el deseo ha tomado mucho mayor fuerza, sobre todo por la petición que dejó Royal Silva.

Este seguidor habría requerido hace dos años a Adult Swim, que sacara la continuación de la serie, debido a que la última entrega dejó “muchas preguntas sin respuesta a las que lamentablemente no obtuvimos ninguna resolución”.

Hace un corto tiempo, Warner Bros Animation produjo la película “Teen Titans GO! Vs. Teen Titans”, por lo que muchos admiradores les aumento el deseo de la continuación del programa y así se vio reflejado en la nueva petición de Silva.

“Si bien no hay actualizaciones sobre la temporada 6, estamos obteniendo un producto Teen Titan en forma de Teen Titans GO! Vs. Teen Titans y aunque este es actualmente el único Titan Project en este momento, espero que personas importantes estén observando cómo será la recepción de esto y específicamente los Titans, y con suerte conducirán a una temporada 6”, expresó.

A pesar que no hay nada confirmado por el momento, todo parece indicar que con la nueva película que une a los dos universos, sería el primer paso para retomar el querido proyecto que quedó sin finalizar.