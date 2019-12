Star Wars: The Rise of Skywalker no ha comenzado con buen pie. Así lo indica la página Rotten Tomatoes en donde tiene una calificación de 58% dado por un consenso de críticos especializados.

La película que da fin a la nueva trilogía y la saga galáctica al parecer no será lo que los fanáticos esperan, ya que según puede leerse en las críticas “no aporta nada nuevo”.

A continuación leerás los comentarios vistos en Rotten Tomatoes, lo cuales no son nada benevolentes para la cinta dirigida por J.J Abrams.

Star Wars The Rise of Skywalker - Tráiler

“Para una película basada en la satisfacción de los fanáticos, “The Rise of Skywalker” es una conclusión claramente insatisfactoria de lo que había sido unas pocas películas imperfectas pero en su mayoría buenas”, Jake Coyle - Associated Press

“The Rise of Skywalker es un epitafio apropiado para las emociones y los límites de la repetición; que sea el último episodio de una saga que debería haber terminado hace mucho tiempo”. David Sims - The Atlantic.

“Asegura la franquicia en un arco limpio y ordenado. Pero lo hace a costa de su personalidad”, Clint Worthington - The Spool.

“Al final, se siente como una película que ha perdido completamente sus nervios”. Katherine McLaughlin - The List.

Solo queda el 19 de noviembre, el día de estreno de Star: Wars the Rise of Skywalker, para saber si la cinta cumple con las expectativas del público.