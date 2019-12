Oscar Isaac lamenta que su personaje no tenga una relación con Finn [VIDEO]

A pocas horas de estrenarse Star Wars: The Rise of Skywalker, miles de fanáticos hablan de la supuesta relación entre Finn (John Boyega) y Poe Dameron (Oscar Isaac).

Esta teoría surgió de las escenas que tuvieron ambos personajes The Force Awakens, cuando ambos se conocieron, para separarse y al final tener un emotivo reencuentro.

Sin embargo, todo se diluyó en The Last Jedi, donde Finn encuentra un aparente interés amoroso con Rose Tico, la mecánica de la Resistencia.

Star Wars: The Rise of Skywalker - Tráiler

A pesar de esto, algunos seguidores de la saga creían que la relación entre Poe y Finn se iba a retomar en Star Wars: The Rise of Skywalker, pero Oscar Isaac ha negado este rumor.

En una entrevista para Variety, el actor lamentó que Lucas Film no se arriesgará al mostrar una relación gay: “Personalmente, yo esperaba y de alguna manera deseaba que tomaran (la relación) un paso más allá en las otras películas, yo no tengo el control. Me parecía una progresión natural, pero tristemente estamos en tiempos donde las personas están demasiado asustadas, creo, de... no sé qué”

Boyega también se percató de la supuesta relación entre su personaje y el de Isaac y que no vería extraño que esta fuera un paso más allá.

J.J. Abrams también declaró que la teoría sobre los personajes es falsa aunque admitió que la relación “es más profunda que una romántica”. Sin embargo, indicó que la comunidad LGTBI será representada en la película pero no dio detalles al respecto.