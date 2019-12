El último lunes 16 de diciembre, una publicación compartida por la cuenta de Twitter oficial de Star Wars en España, se vio envuelta en una polémica generada a partir de la clasificación que la considera ''especialmente recomendada para el fomento de la igualdad de género''.

Decenas de usuarios y hasta el partido político español de extrema derecha VOX criticaron esta publicidad del filme por considerar que promueve la denominada ''ideología de género''.

El estreno de la novena película de la saga Star Wars y la última entrega de la tercera trilogía, ''Star Wars: The Rise of Skywalker'', no solo ha provocado expectativa en todo el mundo, sino que ha generado polémica en España, donde la clasificación para promocionarla ha levantado una serie de críticas.

Star Wars España, cuenta oficial de la famosa saga en el país europeo, publicó una imagen que califica la película como ''especialmente recomendada para el fomendo de la igualdad de género'', junto a ''Rey'', un potente personaje femenino.

El filme, que se estrena el próximo 19 de diciembre en Latinoamerica y España, ya había recibido comentarios negativos en Estados Unidos por el grupo de derecha reaccionaria estadounidense llamado ''alt-right'', quienes consideraban que la introducción de varios personajes femeninos había disminuido la calidad de la saga.

En los últimos días, y a partir de la publicación de Star Wars España, las críticas volvieron. ''No dejan nada sin ensuciar, ya basta [...], dejad la política y los puntos lobbys sectarios fuera del cine'', y ''a los fans de Star Wars nos la suda la cuota feminista que haya en la peli'', fueron algunas de las reacciones. Incluso el partido de extrema derecha español VOX decidió pronunciarse al respecto:

El sitio web español especializado en cine E-cartelera ha explicado en un artículo, qué significa esta clasificación, de acuerdo a lo que indica el Instituto de Cinematografía y de la Artes Visuales (ICAA) de España.

''El ICAA establece varios criterios orientativos para considerar que una película impulsa la igualdad de género y, en líneas generales, pretenden que se transmita una imagen que sea igualitaria, tanto para mujeres como para hombres. Por ejemplo, que ninguno de los sexos esté estereotipado o discriminado [...]''. señaló.