Falcon and the Winter Soldier: filtran nuevas imágenes del set de grabación

Falcon and the Winter Soldier es una de las series del UCM que se estrenará en la plataforma de streaming Disney Plus.

La serie estará protagonizada por Anthony Mackie y Sebastian Stan y contará las aventuras de Sam Wilson y Bucky y como el primero adopta la identidad del Capitán América.

Los fanáticos están emocionados por el estreno, ya que desean ver a Wilson portando el escudo que le dio Steve Rogers al final de Avengers: Endgame.

Por tal motivo y para aliviar la espera, se filtraron 3 fotos que muestran a los protagonistas en el set de grabación.

En dos imágenes se puede ver a Bucky con su nuevo brazo metálico, el cual le fue otorgado por Black Panther en Wakanda.

Sebastian Stan

En la restante aparece Sam Wilson sentado, mientras mira con desconfianza a dos personajes desconocidos aún.

Anthony Mackie

¿De qué tratará Falcon and the Winter Solidier?

La trama de la serie se mantiene en estricto secreto aunque se teoriza que podría ser un interludio entre Endgame y la aparición de un nuevo Capitán América, con Mackie en el papel principal.

En cuanto a la duración de la serie, esta contará con seis capítulos, aún no se sabe si habrá una segunda temporada.