La película de Warner Bros. , “Coyote vs. Acme” está cada vez más cerca para dar salir en la pantalla grande, y esta vez desde Variety se anunció que Dave Green como su nuevo director,

El cineasta es conocido por trabajar en la cinta “Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows” de 2016, sin embargo, no habría logrado tener el éxito esperado y dejando de lado el consolidar otra saga en de las Tortugas Ninja.

En esta ocasión, Green será el responsable de llevar a la acción a este personaje de los Looney Tunes, cuya misión era atrapar al Correcaminos, pero que por más intentos y planes que intentase, no pudo lograrlo por culpa de su descontrolada confianza con los productos Acme.

Hasta el momento se desconocen los detalles oficiales sobre “Coyote vs. Acme”, además del título, se sabe que contará con el guion escrito por Jon y Josh Silberman de Deadbeat, It’s Always Sunny in Philadelphia, y será producida por Chris McKay de LEGO Batman.

COYOTE ATRAPA AL CORRECAMINOS

Por otro lado, Warner Animation Group, está dándole vida a otros personajes queridos como en el caso de “Space Jam”, que juntó tanto a personajes reales como animados y fue protagonizada por LeBron James y Bugs Bunny.

¿De qué trata el El Coyote y el Correcaminos?

El Correcaminos, un pájaro velocísimo (basado en un animal real, el ave Geococcyx californianus) es perseguido por las carreteras del desierto del sudoeste de Estados Unidos por el hambriento Wile E. Coyote (Conocido simplemente como “El Coyote” o, en México, “Rufo Coyote”, basado también en el animal real del mismo nombre, Canis latrans). A pesar de sus numerosas e ingeniosas tentativas, el Coyote no consigue nunca capturar o matar al Correcaminos. Muy al contrario, todas sus elaboradas tácticas terminan por perjudicarlo a él, convertido en la víctima de la exageradísima (e inocua) violencia de la serie, al comprar armamentos, trampas y herramientas de la marca ACME para aniquilar al Correcaminos.