“WandaVision”: filtran imágenes desde el set de rodaje, donde aparecen Elizabeth y SWORD

Durante las últimas semanas se han estado develando nuevas imágenes de los nuevos proyectos de Marvel Studios. En primer lugar hemos visto de “The Falcon and the Winter Soldier”, “The Eternals” y ahora último, “WandaVision”.

La sitcom, que estará ambientada en diferentes años, nos trae de regreso a Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff (Scarlet Witch) y Paul Bettany como Vision. Los sucesos de “WandaVision” están ubicados después de “Avengers: Endgame” y se estrenará bajo la plataforma de Disney Plus.

Las nuevas imágenes que se han revelado nos muestran a Elizabeth Olsen en pleno descanso, aunque caracterizada como Wanda Maximoff, así como a Teyonah Parris (“Mad Men”, “Dear While People”), quien interpretará a la versión adulta de Monica Rambeau.

Imágenes reveladas de WandaVision. Foto: Just Jared

Las imágenes de “WandaVision”vienen procedentes de Atlanta, Georgia y acaban de revelar uno de los secretos más grandes del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), la aparición de S.W.O.R.D.

El Departamento de Observación y Respuesta de Mundos Sentientes (Sentient World Observation and Response Department), lo que significa la contraparte espacial de S.H.I.E.L.D., compañía que se encarga de las amenazas extraterrestres.

Imágenes reveladas de WandaVision. Foto: Just Jared

S.W.O.R.D. es la primera propiedad que pasa de Fox a Marvel Studios, pues sus derechos estaban en manos de 20th CEntury Fox. Por otro lado, también se puede ver a Kathryn Hahn caracterizada al estilo de una bruja de Salem.

“WandaVision” estará conectada, tal cual reveló Kevin Feige, con la cinta “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, donde Elizabeth Olsen será la coprotagonista. Para terminar de ver las imágenes, deberás dirigirte a la galería que se encuentra en la parte de arriba.