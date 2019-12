Kumail Nanjiani: la impresionante transformación física del actor previo a filmar The Eternals [VIDEO]

El actor y comediante Kumail Nanjiani ha sorprendido a los fans de Marvel con su reciente cambio físico previo a las grabaciones de The Eternals.

A través de su cuenta de Instagram, Nanjiani mostró dos fotos de su torso, el cual expone el arduo trabajo físico que ha realizado estos últimos meses.

“Nunca pensé que sería una de esas personas que publicaría una foto sin camisa, pero he trabajado muy duro durante demasiado tiempo, así que aquí estamos”, bromeó el comediante sobre su nuevo físico musculoso . “O mueres como un héroe, o vives lo suficiente para verte convertido en el villano”, agregó.

El actor es parte del elenco de The Eternals

"Me enteré hace un año de que iba a estar en Eternals de Marvel y decidí que quería transformar mi aspecto. No habría sido capaz de hacer esto si no llego a tener todo un año por delante y a los mejores entrenadores y nutricionistas pagados por el mayor estudio del mundo. Me alegro de lucir así, pero también entiendo por qué no lo hice antes. Habría sido imposible sin estos recursos y este tiempo”.

The Eternals tendrá entre sus filas al actor pakistaní-americano Kumail Nanjiani

Nanjiani comparte elenco en The Eternals con otras estrellas muy populares del mundo del cine y las series como Angelina Jolie, Kit Harington o Richard Madden.

The Eternals: cast oficial de la película de Marvel

Escucha nuestro podcast: Las mejores y peores películas del 2019