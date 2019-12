Los cambios radicales, son el pan de cada día en el mundo del cine y las series. Esta vez, le tocó a Kumail Nanjiani sorprender a todo Hollywood con su transformación de cara a su participación en ‘The Eternals’, película que formará parte del Universo Cinematográfico de Marvel. El actor adquirió popularidad interpretando a Dinesh en la serie ‘Silicon Valley’.

Los inicios de Kumail Nanjiani

El actor Kumail Nanjiani nació el 21 de febrero de 1978 en Karachi, Pakistán. Fue criado en el seno de una familia musulmana hasta los 18 años, edad en la que decidió partir a los Estados Unidos donde estudiaría Computación Científica y filosofía.

Antes de enfocar su carrera en la actuación, Kumail participó en diversos podcasts con personalidades de la talla del creador de ‘Rick and Morty’, Dan Harmon. Es así como poco a poco llega a realizar apariciones especiales en algunas series de televisión.

No obstante, su salto a la fama llegaría en el 2014 cuando le ofrecen el papel de Dinesh Chugtai, un programador especializado en Java y miembro de Pied Piper, en la serie original de HBO ‘Silicon Valley’.

Kumail Nanjiani: Películas y series en las que apareció

Aunque se hizo popular con su participación en ‘Silicon Valley’, Kumail tiene una larga carrera tanto en películas como series de televisión.

Entre las producciones cinematográficas, podemos destacar Life as We Know It, The Five-Year Engagement, The Last of the Great Romantics, The Lego Ninjago Movies (voz), Fist Fight, Men in Black: International, entre otras.

En la “pantalla chica” tuvo participaciones en Franklin & Bash, Portlandia, Adventure Time (voz), Burning Love, The Meltdown with Jonah and Kumail, TripTank y muchas más.

Kumail y su pasión por los guiones

Nanjiani no solo es un amante de la actuación y la comedia, también de la escritura. En 2017 escribió y protagonizó The Big Sick; película que relata la historia de amor que vivió con su verdadera esposa. Su trabajo fue tan bueno que la cinta consiguió una nominación al premio Óscar por mejor guión.

El futuro de Kumail Nanjiani

Sin duda alguna, uno de los más grandes proyectos que tiene Kumail es su papel protagónico en ‘The Eternals’ junto a grandes actrices como Angelina Jolie y Salma Hayek.

Nanjiani se unirá al universo de películas de Marvel interpretando a Kingo, uno de los Eternos que pasó siglos aprendiendo los caminos de los samurai en Japón. El actor se sometió a un régimen especial de ejercicios para poder desempeñar este papel de la mejor manera.