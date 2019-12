Camino al Óscar 2020

Redacción Fama

¿Favoritas? La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas lanzó ayer las listas cortas (o shortlists) para nueve categorías del Óscar, con las cuales se reduce la amplia carta de aspirantes a los premios. De estas listas elegirán nominados en cada una de las categorías. Sirve “para dar impulso” a las películas en carrera, sostienen los medios estadounidenses. Además de confirmar a España como favorita en la categoría mejor película internacional (antes película extranjera) con Dolor y gloria de Pedro Almodóvar; la surcoreana Parásito, ganadora de la Palma de Oro, continúa en esa categoría junto a ocho cintas.

Cabe señalar que se espera que Parásito compita en la categoría mejor director y mejor película. En la preselección para los Óscar volvemos a ver a la surcoreana en la categoría mejor canción original, junto a Bombshell, Joker, Little Women, Marriage Story, Dolor y gloria y Star Wars: The Rise of Skywalker, entre otras. La franquicia de Disney también sigue preseleccionada al Óscar a mejor efectos visuales junto a Terminator: Dark Fate y Avengers: Endgame y Capitana Marvel.

Así va la temporada de premios

El fin de semana, Historia de un matrimonio (Marriage Story) y Parásito continuaron como favoritas en esta temporada. La cinta sobre una relación quebrada y un hijo de por medio, protagonizada por Scarlett Johansson y Adam Driver, ganó los premios interpretativos otorgados por el Círculo de Críticos de Cine de Vancouver (VFCC): mejor actor, actriz y mejor actriz de reparto. Historia de un matrimonio llegó como la más nominada, ganó además como mejor guion, pero el premio a mejor película fue para la joya del cine de Corea del Sur, Parásito, que se llevó el galardón a mejor director para Bong Joon-ho y fue la mejor película en lengua extranjera.

PUEDES VER El Zorro, mítico personaje regresa a las pantallas protagonizado por una mujer

En lo que va de la temporada, está claro que Pedro Almodóvar y Antonio Banderas serán protagonistas de los Goya (el 25 de enero, nominados a mejor película, director, guion original, música, actor y actriz). Si bien Érase una vez en Hollywood de Quentin Tarantino sigue siendo nominada, la balanza se inclina claramente hacia las dos películas mencionadas arriba. Aunque podría tratarse del primer Óscar para Brad Pitt (incluido en el top de las 25 mejores actuaciones del año según The Hollywood Reporter), quien tiene una estatuilla como productor de 12 años de esclavitud. Los críticos de Vancouver le dieron el premio a mejor actor de reparto por interpretar al doble de acción de una estrella venida a menos.