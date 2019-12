J.J Abrams: “Quiero dar una conclusión épica y emotiva a Star Wars”

Redacción

Cuando Star Wars: el ascenso de Skywalker se estrene este 19, marcará el cierre oficial de la saga, por lo cual el guionista y director J. J. Abrams deberá contentar a tres generaciones distintas de aficionados a la franquicia galáctica.

“El objetivo en esta trilogía, y esta película, es dar una conclusión épica y emotiva a algo que George Lucas comenzó tan brillantemente hace cuatro décadas”, anota Abrams.

“Cuando empezamos a trabajar en Episodio VII en 2013, estaba planteado sobre todo como una continuación de lo sucedido del primero al sexto, y como el principio de una nueva trilogía. Esta vez es distinto. Episodio IX tiene que funcionar por sí mismo y a la vez como final de las tres películas. Necesita un principio, medio y un final propio. No puedes apoyarte en nada, no puedes asumir que a nadie le importa ningún personaje. Nuestro objetivo es contar una historia que sea satisfactoria desde el punto de vista emocional. De hecho es el proyecto más complicado en el que me involucro”, continuó el director, quien siempre supo cómo le daría final a una de las historias más seguidas por millones de fanáticos.

“Cuando empezamos a trabajar en Episodio VII teníamos un plan general. Mentiría si dijera que lo sabía todo, pero tenía una idea de por dónde iba y cómo cerraría la saga considerada una leyenda del cine. Aprendí de George Lucas que debes tener un plan. Tengo el póster con el título La venganza del Jedi, que luego se cambió a El retorno del Jedi (1983). George nos dijo desde el principio que no pasa nada si cambias de idea y decides hacer otra cosa”.

Para el director, lo que hace tan poderosa a la saga es esa idea del bien contra el mal, la lucha contra la opresión y por la libertad, la amistad, las familias sobrevenidas que se forman inesperadamente…

“Episodio IX combinará todo aquello, a los que la ven como el final de una saga que empezaron a ver hace cuatro décadas y a los niños que recordarán esta película toda la vida. No podemos olvidar que Star Wars es para niños, pero eso no significa que se tenga que contar de forma simplista. Los niños están hoy expuestos a estímulos a los que en muchos casos no deberían”, anotó.

Y ante la crítica que generará el final, Abrams se adelanta. “Vivimos una época de opiniones divisivas y generalmente anónimas. Una de las cosas que más me gustaban de Star Wars de niño es que unía a la gente, pero estamos en esto básicamente para entretener e inspirar con la historia. Si el precio de involucrarme en esto es que existan esas voces, está bien”.

Cabe mencionar que Disney, además de dar un final a la exitosa saga, busca formas de convertir el mundo creado por George Lucas en una especie de género en sí mismo, donde quepan otras historias.