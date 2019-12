Dragon Ball Super: ¿Por qué los saiyajins híbridos no tienen cola y Gohan sí?

Cuando empezó Dragon Ball, una de las características más visibles en Goku fue su larga cola, y aunque se la cortara en reiterada veces, esta le volvía a crecer. Pero todo ello cambió cuando el protagonista entró a la juventud y ya no le apareció más.

Pero cuando llegaron a la Tierra los conocidos villanos: Raditz, Nappa y Vegeta, ellos poseían su cola a pesar de ser adultos, lo cual demostró que este rasgo lo tenían la raza de los saiyajin. No obstante, esto no sucedió con Trunks y Goten, incluso con los del Universo 6, quienes aseguraron que no tendrían la cola porque habían evolucionado.

Con ello, viene la interrogante de cómo es que los guerreros que se conocen ahora no tienen cola, por lo que Akira Toriyama explicó a través de una entrevista en el 2003 para la Shonen Jump, que esto sucedió porque nacieron sin ella.

“Parece que las colas son un rasgo genético recesivo”, declaró el mangaka. En otras palabras, ya que Goten y Trunks son híbridos de humanos y saiyajin, el gen de tener cola no era dominante y por eso nacieron sin tener aquella característica.

Caso contrario sucedió con Gohan, que en ese caso si tenía cola, esto generó el rumor que Akira Toriyama olvidó dibujarlas. Sin embargo, hace algunas semanas el creador habría mostrado bocetos originales que hizo sobre el Super Saiyajin 3 y mostrando su cola.

Y el hecho de que ahora ya no las tengan, es porque en este punto de la serie, la historia ha variado mucho, haciendo innecesario dibujarlas ya que no aportaría nada nuevo. Aunque todo ello sería más entrañable para los fanáticos que disfrutaron de las primeras sagas de Dragon Ball.