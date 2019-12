Superman: Red Son está basado en el Elseworlds de DC Comics de 2003 escrito por Mark Millar. La historia tiene lugar en una realidad alternativa donde la nave espacial que transporta a Kal-El aterriza en la Rusia estalinista en lugar de la granja de los Kents en Kansas.

Este aterrizaje da como resultado un Hombre de Acero que no está tan preocupado por el estilo estadounidense. Además, tiene como aliada a Wonder Woman y como enemigo a Lex Luthor y a Batman, que cuenta con un estilo y traje basados en la Unión Soviética.

Dirigida y producida por el director de Reign of the Supermen, Sam Liu y escrita por JM DeMatteis de Batman: Bad Blood, Superman: Red Son se lanzará a principios de 2020.

Superman Hijo Rojo - tráiler

Esta no es la única película de Superman que saldrá en 2020. En San Diego Comic- Con, se reveló que una película animada original no basada en un cómic existente, Superman: Man of Tomorrow, se lanzará el próximo año.

La nueva película cuenta con las voces de Jason Isaacs como Kal-El, Amy Acker como Lois Lane, Diedrich Bader como Lex Luthor, Phil Morris como James Olsen, Phil LaMarr como John Stewart, Vanessa Marshall como Wonder Woman, Sasha Roiz como Hal Jordan, Roger Craig Smith como Batman, Paul Williams como Braniac y William Salyers como Joseph Stalin.