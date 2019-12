El estreno de Star Wars: The Rise of Skywalker llega en tan solo tres días a las salas de cine. De esta manera, los fans presenciarán la épica conclusión de la última saga a cargo de J.J. Abrams.

Sin embargo, algunas decisiones tomadas en “Star Wars: the last jedi” persiguen como fantasmas al equipo responsable de este último episodio. Entre ellas, la muerte de Luke Skywalker.

“The last jedi presentó muchos problemas en cuanto al rumbo final de The rise of Skywalker” por la muerte de Luke, reveló Maryann Brandon, la editora nominada al Premio de la Academia, quien afirma que las decisiones no se pensaron a largo plazo.

Sobre esto también se pronunció Mark Hamill, quien ya había sentenciado que ese no era su Luke Skywalker. “Tienes que reconocer la ironía de su destino. Casi como un adicto que se contuvo por años. Permaneció limpio durante décadas sólo para utilizarla vez más y luego, trágicamente, sobredosis”, explica entre risas.

Asimismo, Brandon declaró que fue un verdadero desafío resolver el destino del personaje de Leia, tras la lamentable muerte de Carrie Fisher. Como se recuerda, la célebre actriz falleció el pasado 27 de diciembre, cuatro días después de sufrir un infarto en un avión.

Póster alternativo de Star wars 9 donde Rey y Kylo Ren destruyen lo que queda de Vader

“Así que tuvimos esos dos retos opuestos. Por esto creo que los fans verán en The Rise of Skywalker que el plan para lidiar con esto fue complicado”, detalló Brandom a los fanáticos de la franquicia galáctica.

No cabe duda que las muertes, tanto en la ficción como en la realidad, son difíciles de tratar. No obstante, la editora cree que salieron airosos.

Pero eso no fue todo. En su opinión, el director de “The last Jedi”, Rian Johnson, es un cineasta increíble, “pero cuando estás haciendo una trilogía, no puedes simplemente abandonar la historia”.