“The Mandalorian” se convierte en la serie más pirateada del 2019

Si existe una serie que ha robado la atención de millones de personas, esa es “The Mandalorian”. La producción de Jon Favreu se transmite a través de la plataforma Disney Plus y ya se ha convertido en la más pirateada del 2019.

“The Mandalorian” es la primera serie live-action del universo “Star Wars”. Está ubicada cinco años después de los sucesos ocurridos en “The Return of the Jedi” y nos cuenta la historia de Mando, un cazarrecompensas que tiene como misión, acabar a Baby Yoda, a quien termina protegiendo.

Es precisamente Baby Yoda, quien se convirtió en lo más buscado y popular de las redes sociales. La fanaticada de “Star Wars” se unió, haciendo que todos ellos busquen la serie a través de páginas online piratas, pues no cuentan con Disney Plus.

Según los últimos cálculos de Parrot Analitycs, publicados en la web de Variety, el interés generado por “The Mandalorian” sea 31,9 veces superior al de la media de series del resto del mundo. Por ejemplo, “The Crow” fue solo 15 veces más alta que el resto.

The Mandalorian

Por otro lado, tenemos a "Stranger Things, con un 19 y “Game of Thrones”, con un interés de 28,3. Estas últimas series se pueden ver a través de diferentes plataformas como Netflix o HBO, sin embargo, han sido superadas y largamente por “The Mandalorian”.