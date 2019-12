Solo unos días después de que el CEO de ViacomCBS confirmara que dos nuevas películas de Star Trek están en proceso, el director Quentin Tarantino indicó que podría alejarse de la dirección.

En declaraciones a Consequence of Sound, Tarantino reafirmó su compromiso de dirigir 10 películas y luego retirarse. Con solo una película restante después de Once Upon a Time in Hollywood, el director se inclina por abandonar Star Trek para hacer que su película final sea algo más pequeña.

“Creo que me estoy alejando de Star Trek, pero aún no he tenido una conversación oficial con esos muchachos. De una manera extraña, parece que esta película sería la último”, confesó el director.

Tarantino lanzó la idea de la película al productor JJ Abrams, y Paramount la entregó a una sala de escritores para que la revisaran. Mark L. Smith fue contratado para escribir el guion.

Star Trek al estilo Tarantino

Se sabe que el proyecto estaba esperando las notas de Tarantino sobre el borrador terminado del guion para avanzar.

Mientras Quentin estaba ocupado promocionando Once Upon a Time in Hollywood, Paramount siempre planeó que la película siguiente película del director sea Star Trek 4.

El estudio también esperaba que Tarantino dirigiera la película, que describió como “Pulp Fiction en el espacio”, pero existe la posibilidad de que puedan transmitir tal concepto a otro director.