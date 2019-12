Por primera vez en 18 años, la franquicia cinematográfica Matrix volverá a los cines con una cuarta entrega y protagonizada nuevamente por Keanu Reeves.

La próxima entrega de la icónica serie de ciencia ficción se anunció oficialmente durante el verano, sorprendiendo a los fanáticos que pensaron que la historia se cerró definitivamente con The Matrix Revolutions de 2003.

Pero en realidad podría haber suficiente trama para llenar una nueva trilogía de películas.

Según informa la web We Got This Covered, The Matrix 4 se está posicionando como la primera entrada en una segunda trilogía.

Y aunque Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss regresan como Neo y Trinity para la nueva película, todavía no está claro si regresarían para las próximas dos.

Aunque Neo y Trinity murieron al final de Revolutions, se filtró parte del guion que cuenta que la pareja tenía sus mentes cargadas en Matrix antes de su muerte, y así es como pueden regresar.

Laurence Fishburne, mientras tanto, aún no está encerrado para regresar como Morfeo, pero se cree que Yahya Abdul-Mateen II está listo para interpretar una versión más joven del personaje.

Solo queda esperar que representantes de Warner Bros confirmen los rumores que rondan sobre la cuarta parte de la famosa franquicia cinematográfica.